В районе Омской области введен карантин по туберкулезу

19 Сент. 12:37 2018-09-19T12:37:36+03:00

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В Иссилькульском районе зафиксирована вспышка туберкулеза среди крупного рогатого скота. В итоге главный ветеринар Омской области Владимир Плащенко установил карантин по туберкулезу крупного рогатого скота в этом районе.

Известно, что вспышка зафиксирована на произвоственном кооперативе вблизи деревень Кудряевка и Мясники. Карантин будет действовать до 6 сенятбря 2019 года, т.е год. Ограничительные меры касаются запрета на увеличение поголовья скота и уничтожение заболевших животных. Такие меры необходимы, для того чтобы исключить передачу другим животным, а также человеку через мясо и молоко.