В Омске владельца памятника обязали восстановить его после пожара

19 Сент. 11:17 2018-09-19T11:17:16+03:00

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Сильный пожар случился в июне прошлого года в доме на улице Институтская. Здание относится к памятникам истории и культуры Омской области. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в 1913 году там распологался дом для служащих при Омском сельскохозяйственном училище.

В результате огнем строение было уничтожено почти полностью. Как оказалось,

мамятник находится в частной собственности. Владелец, несмотря на предписания министерства, не собирался восстанавливать памятник.

В итоге областная прокуратура обратилась в Первомайский районный суд с требованием разработать проект по восстановлению или консервации памятника. Суд удовлетворил требования ведомства. Теперь собственнику придется восстановить здание за свой счет.