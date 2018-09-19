2018-09-19T10:29:28+03:00
Происшествия

В Омске будут судить уголовника, зарезавшего свою сестру

Накануне он только освободился из тюрьмы
Анна МИКУЛА
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Мужчину, едва вышедшего из колонии, снова будут судить.Мужчину, едва вышедшего из колонии, снова будут судить.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Кровопролитием закончилась встреча сестры с 58-летним братом, который за несколько дней до этого вышел из тюрьмы. Туда он попал за тяжкое преступление. Выйдя на свободу, он, как оказалось, не исправился.

- Так, в ночь с 12 на 13 июня фигурант уголовного дела находился в доме родной сестры, расположенном в села Колосовка, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - После совместного распития алкогольных напитков между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина взял в руки лежащий на столе нож и стал размахивать им, нанеся родственнице, высказавшей в его адрес оскорбления, не менее двух ударов в область руки и бедра.

Женщина умерла от потери крови, а ее брата снова ждет колония. Пока он находится под стражей.

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