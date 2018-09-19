Самолет из Омска экстренно сел в Тюмени

19 Сент. 09:53 2018-09-19T10:11:58+03:00

По предварительным данным, у одной из пассажирок случился инфаркт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По предварительным данным, у одной из пассажирок случился инфаркт

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Вечером 18 сентября в тюменском аэропорту Рощино экстренно приземлился самолет авиакомпании S7, летевший из Омска в Москву. Это произошло из-за того, что одной из пассажиров стало плохо. Уже на посадочной полосе ее ждали медики.

- Вызов поступил в 17.23, бригада «скорой помощи» до 18.40 ждала посадки самолета. Пожилую женщину сразу же доставили в ОКБ-1. В настоящий момент она находится в тяжелом состоянии в реанимации, врачи провели весь комплекс диагностических обследований и в настоящий момент оказывают всю необходимую медицинскую помощь, - цитирует сайт 72.ru пресс-секретаря областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Также сообщается, что женщина почувствовала себя плохо еще до вылета из Омска. По неподтвержденной информации, в небе у нее мог случиться инфаркт. Из-за происшествия Москву рейс прибыл с большим опозданием.