Стала известна дата открытия Юбилейного моста в Омске

19 Сент. 09:44 2018-09-19T11:18:58+03:00

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Стало известно, когда откроют Юбилейный мост после реконструкции, на которую выделено более 328 млн. рублей. 50-летнее сооружение закрыли на ремонт 8 октября прошлого года. Власти обещали привести его в порядок и открыть к началу лета.

Тем не менее, сроки неоднократно переносились. И вот в департаменте строительства мэрии озвучили новую дату открытия движения по мосту. По данным ведомства, открыть мост планируется 30 ноября. Сейчас работы на объекте выполнены на 93%.

Сейчас подрядчик устанавливает наружное освещение, систему дренажа и гидроизоляции, гранитных бордюров и лестниц. Рабочим нужно также уложить новый асфальт на проезжей части и тротуарах, а также озеленить прилегающие территории.