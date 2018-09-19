В Омской области внезапно скончался полицейский

19 Сент. 09:30 2018-09-19T09:30:02+03:00

Дмитрию Кремеру было всего 38 лет

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18 сентября в результате внезапно развившегося заболевания на 39 году жизни скончался начальник отделения МВД России по Тевризскому району подполковник полиции Дмитрий Арикович Кремер.

- Руководство и личный состав УМВД России по Омской области выражают искренние соболезнования. Родным Дмитрия Ариковича будет оказана необходимая помощь, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Дмитрий Кремер в 2000 году окончил Омскую академию МВД России, после чего пришел на службу в ГОВД по Тарскому району, где на протяжении 13 лет занимал должности от оперуполномоченного до начальника отдела уголовного розыска. В январе 2015 года назначен начальником отделения МВД России по Тевризскому району. За период службы в органах внутренних дел проявлял высокие профессиональные и личные качества при выполнении сложных служебных задач.