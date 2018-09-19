Ремонт дорог в Омске может затянуться до глубокой осени

19 Сент. 08:35 2018-09-19T08:35:48+03:00

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В Омске продолжается глобальный ремонт дорог. Однако все проходит не слишком гладко. У властей появились первые проблемы. Один из подрядчиков выбился из графика работ на 7 улицах. Речь об ООО «Перспектива», которое затягивает ремонт по следующим адресам:

- ул. Красный Пахарь (от 7-й до 24-й Северной),

- ул. 5-я Северная (от ул. Красный Пахарь до ул. Челюскинцев),

- ул. Барнаульская (от ул. Железнодорожной до ул. 10-й Ремесленной),

- ул. Железнодорожная (от Барнаульской до 11-й Восточной),

- ул. Пристанционная (от 11-й Восточной до 4-й Челюскинцев),

- ул. 11-я Ремесленная (от ул. Арктической до ул. Барнаульской),

- ул. 10-я Ремесленная (от ул. Арктической до ул. Барнаульской).

Закончить работы на этих объектах дорожники должны были еще 1 сентября. Но подрядчик до сих пор ремонтирует их. В региональном минстрое в курсе проблемы. В ведомстве уже рекомендовали ООО «Перспектива» привлечь на субподряд организации АО «Омскавтодор» и Управление дорожного хозяйства и благоустройства Администрации города Омска. Власти боятся, что не успеют завершить ремонт дорог до наступления холодов.