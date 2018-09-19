2018-09-19T07:53:29+03:00
Общество

Назван главный источник выбросов в Омске

Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов
Юлия СУПРЯДКИНА
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По словам Лобова, сейчас власти предпринимают меры по снижению количества выбросов на 20%.По словам Лобова, сейчас власти предпринимают меры по снижению количества выбросов на 20%.Фото: Ксения УГЛАНОВА
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История с выбросами тянется с марта прошлого года, когда в воздухе выявили 400-кратное превышение этилмеркаптана в воздухе. С тех пор жители Омска постоянно жалуются на неприятный запах и частые выбросы.

Накануне министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов назвал главных загрязнителей воздуха. По его словам, больше всего выбросов за год совершают ТЭЦ. В среднем от них, по словам чиновника, идет до 92 тонн выбросов. Автотранспорт и промышленные предприятия занимают лишь второе и третье места по выбросам соответственно. Об этом сообщает РИА "Омск-Информ".

По словам Лобова, сейчас власти предпринимают меры по снижению количества выбросов на 20%. Это почти 18 тысяч тонн в год. Одним из решений, как считает министр, может быть перевод угольных ТЭЦ на газ. Но это очень дорогостоящий шаг для их владельцев.

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