2018-09-19T06:48:07+03:00
Общество

Отопление в омские дома могут начать сегодня

Об этом заявила чиновница мэрии
Станислав МУХИН
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В Омске уже глубокая осень, а батареи в квартирах холодные. Многие жители начинают замерзать и гадают, когда же в домах дадут отопление. Тепло начали давать пока лишь в садики, школы и больницы. Подключено уже больше сотни объектов.

Директор департамента образования Инна Елецкая заявила на заседании горсовета, что тепло в квартиры могут начать в самое ближайшее время. По ее словам, распоряжение о начале отопительного периода может быть подписано уже в эту среду, 19 сентября.

Тем временем, на официальном сайте городской администрации висит сообщение о том, что Омск "находится на старте отопительного сезона". Однако по тексту релиза следует, что власти по-прежнему намерены ждать, пока в течение 5 суток среднесуточная температура не опустится ниже ...+8 градусов. Омтетим, что на 19 сентября синоптики обещают ...+15 градусов днем.

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