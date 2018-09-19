2018-09-19T04:40:22+03:00
Спорт

Омский «Авангард» вырвал победу по буллитам у «Барыса»

"Ястребы" вели 3:0, но позволили сравнять счет
Станислав МУХИН
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Не лучший свой матч провел в этом сезоне "Авангард". В Астане команда встречалась с "Барысом". Побопечные Боба Хартли провели ударный первый период, в котором забросили три безответных шайбы. У "ястребов" отличились Медведев, Широков и Михеев. Астана сменила вратаря, и дальше у "Авангарда" начались проблемы.

"Барыс" больше не пропустил, а "Авангард" больше не забил. В итоге хозяева смогли сравнять счет - 3:3. И игра пертекла сначала в овертайм, а потом и в буллитную серию. Серия штрафных бросков получилась затяжной. Отлично себя в ней показал наш голкипер Бобков. В итоге "ястребы" вырвали победу по буллитам.

"Авангард" по-прежнему идет на первом месте. Из 14 очков омичи набрали 12.

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