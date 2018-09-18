2018-09-18T13:24:24+03:00
Происшествия

В Омской области рабочий утонул, упав в траншею коровника

Мужчина поскользнулся и не смог выбраться из ямы с водой
Анна МИКУЛА
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Рабочий утонул, упав в траншею коровникаРабочий утонул, упав в траншею коровникаФото: Алексей ФОКИН
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Трагедия произошла накануне, 17 сентября, вечером на территории животноводческой фермы в селе Любомировка Таврического района. По предварительным данным, работавший там 40-летний мужчина поскользнулся и свалился в глубокую траншею между стойл, заполненную водой. Выбраться оттуда он не сумел и утонул.

Погибшего нашли его коллеги. Они обеспокоились, что рабочий не возвращается из коровника, хотя уже давно должен был. Они пришли туда и вскоре увидели тело.

- При осмотре тела судмедэкспертом телесных повреждений не обнаружено, смерть наступила в результате утопления, - сообщает пресс-служба регионального СУСК. - В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося. По результатам доследственной проверки будет вынесено процессуальное решение.

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