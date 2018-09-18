Следственный комитет начал проверку после сообщения о хакерах, шантажировавших омичку

18 Сент. 13:02 2018-09-18T13:15:52+03:00

Если шантажистов найдут, им грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Напомним, накануне в СМИ появилась информация об омичке ставшей жертвой хакеров. Девушка заплатила неизвестным 10 тысяч рублей, опасаясь, что они выложат в соцсети ее интимные фото.

- По предварительным данным, неизвестные взломали аккаунт девушки в соцсети и, требуя заплатить им 10 тысяч рублей, разослали знакомым и друзьям девушки, без согласия самой девушки, ее личные, в том числе интимные, фотографии, а также опубликовали фотографию ее паспорта с персональными данными, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - В ходе проверки следователями будут приняты меры к установлению причастных к преступлению лиц и дана правовая оценка их действиям по ч. 1 ст. 137 УК РФ (распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия). По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Если шантажистов найдут, им грозит до двух лет лишения свободы.