2018-09-18T12:06:05+03:00
Общество

В Омске отопление дали на 110 социальных объектах

Об этом рассказали в мэрии
Станислав МУХИН
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Осень в Омске выдалась холодной. Жители ждут, когда же в квартирах дадут отопление. Но власти пока не торопятся. В мэрии пояснили: отопительный сезон должен начинаться после 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха не преввысит +8 градусов. Обычно тепло в квартиры подают в конце сентября.

А пока же в городе подключают объекты социальной инфраструктуры: садики, школы, больницы. Как уточнили в пресс-службе омской мэрии, на данным момент батареи стали теплыми на 110 объектах. В ближайшее время тепло начнут давать и в другие объекты социальной инфраструктуры.

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