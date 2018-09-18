Мама погибшего в ДТП в Омске на Герцена ищет видео аварии

18 Сент. 07:50 2018-09-18T12:33:36+03:00

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Появились подробности жуткой аварии, которая случилась в эти выходные на перекрестке улиц 24-я Северная и Герцена. Напомним, там столкнулись две машины. Одно из авто после удара влетело в тротуар с людьми и врезалась в светофор. Столб упал на людей - погибли двое.

Как оказалось, трагедия унесла жизни молодой пары. Супругам было всего лишь 22 и 23 года соответственно. Сейчас мама погибшего в ДТП омича ищет очевидцев этой смертельной аварии и видео столкновения.

- Люди добрые, обращаюсь к Вам с огромной просьбой и надеждой на отклик. Может быть, кто-то стал свидетелем ДТП на Герцена 16 сентября. Может быть, этот момент попал на ваш видеорегистратор. Погибли наши дети. Не хочется, чтобы ушли от ответственности виновные в этой трагедии, чтобы не представлялось все как несчастный случай. Очень надеюсь на ваш отклик, - написала мама погибшего Татьяна Дяченко.

По факту аварии заведено уголовное дело.