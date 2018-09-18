2018-09-18T12:33:01+03:00
Общество

Следственный комитет начал проверку после гибели человека на пожаре

Мужчина был пьян и не смог выбраться из горящей квартиры
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (vk.com/rus_crime_omsk)Фото: скриншот с видео (vk.com/rus_crime_omsk)
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Трагедия произошла вчера, 17 сентября, около 15 часов. В общежитии, расположенном в Камерном переулке, произошел пожар. Огнем были охвачены сразу несколько комнат секции на пятом этаже.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка. По версии следствия, выдвинутой в результате осмотра места происшествия и судебно-медицинской экспертизы тела, мужчина, снимавший квартиру, во время пожара был пьянен, не смог выйти и задохнулся в дыму. Его соседи, с которыми он употреблял спиртное, спаслись. Других пострадавших не было.

В ходе проверки следователи установят причины возгорания, по предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности самодельной электроплитки, на которой мужчина готовил еду. Для установления точной причины пожара назначены пожарно-технические исследования. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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