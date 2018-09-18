В Омске будут судить мошенника, похитившего у предпринимателя 2 млн

18 Сент. 07:24 2018-09-18T12:36:53+03:00

Также его обвиняют, что он взял деньги за невыполненный капремонт

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В Омске будут судить руководителя коммерческой фирмы, занимавшейся строительством и ремонтом. 31-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в крупном размере.

По версии следствия, с августа 2015 года по июнь 2016 года он заключил с несколькими организациями и индивидуальными предпринимателями договоры поставки сахара на общую сумму более 2 млн рублей. Деньги потратил, а товар не поставил.

Кроме того, в это же время обвиняемый заключил договор подряда на выполнение капитального ремонта кровли жилого дома ТСЖ «Октябрьское». ТСЖ перевело обвиняемому предоплату в 365 тысяч рублей. Но работы по ремонту кровли не выполнил, присвоив деньги. Вину в совершении преступлений последний признал частично.