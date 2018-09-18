2018-09-18T07:17:40+03:00
Спорт

Проще строить новую арену: «Авангард» точно не вернется в СКК Блинова

Дворец находится в ужасном состоянии
Станислав МУХИН
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Хоккейные болельщики с нетерпением ждут решения проблемы, которая возникла у "Авангарда" с ареной. Из-за трещин в стенах и фундаменте руководство команды вынуждено было отказаться от проведения матчей на "Арена-Омск". Это было попросту небезопасно.

Сейчас "ястребы" играют домашние игры в Балашихе. "Авангард" обещает обязательно вернуться в Омск. Вариантов решения в клубе озвучивали три: реконструкция "Арены Омск", глобальный ремонт СКК имени Блинова или же строительство нового дворца. И вот один вариант уже отпадает. Об этом накануне заявил председатель совета директоров ХК "Авангард" Александр Крылов.

- Боюсь, что про СКК имени Виктора Блинова вообще нужно забыть. Мне здесь нечего обсуждать, - сказал Крылов в интервью СМИ. - Во-первых, арена имени Блинова — не наш дворец, мы не сможем вкладывать деньги в объект, который не принадлежит клубу. Во-вторых, этот дворец в совершенно ужасном состоянии — легче построить новую арену.

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