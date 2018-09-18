2018-09-18T05:07:26+03:00
Политика

Елену Мизулину переназначили сенатором от Омской области

Такое решение принял новый губернатор
Станислав МУХИН
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Известный борец за нравственность и здоровье нации Елена Мизулина переназначена сенатором от Омской области. Она продолжит представлять интересы региона в Совете федераций. Об этом накануне сообщила пресс-служба Мизулиной.

Решение продлить полномочия политика принял новый губернатор Омской области Александр Бурков. Ход предсказуемый: Мизулина и Бурков долгое время состояли в одной партии - Справедливой России. Из нее Мизулина вышла вп прошлом году.

Добавим, что на днях прошла инаугурация Александра Буркова, где ему подарили кирпич и рубанок. После этого, новый глава региона, как и обещал, отправился в отпуск.

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