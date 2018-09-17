В Омске горела пятиэтажка, есть пострадавшие

17 Сент. 14:15 2018-09-18T08:06:27+03:00

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Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 17 сентября, днем в Кордном поселке. Там начался сильный пожар в пятиэтажном доме в Камерном переулке, 38б.

- Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 14.38. В общежитии горела секция из четырех комнат на пятом этаже, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области. - На место выехали семь пожарных машин. В 15.35 пожар был полностью потушен. Из дома по лестницам эвакуированы 9 человек, еще 9 – по коленчатым подъемникам, одну женщину спустили вниз на автолестнице. Данные о пострадавших пока уточняются.

Тем временем в социальных сетях уже выложили пугающие кадры происшествия. На записи видно, что пылает балкон на пятом этаже, из соседних окон валит густой черный дым. Также очевидцы сообщают о возможных жертвах.

Жильцы дома рассказывают, что погиб владелец комнаты, где начался пожар.

Фото: vk.com/rus_crime_omsk