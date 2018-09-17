В Омске задержали рецидивиста, севшего за руль пьяным

17 Сент. 13:51 2018-09-17T13:53:45+03:00

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Внимание сотрудников Росгвардии, патрулировавших вечером 20-ю Линию привлек водитель на «девятке», который резко затормозил при виде их машины.

- Росгвардейцы решили проверить гражданина. Подойдя к автомобилю, они увидели, как мужчина, сидящий за рулем, заглушил двигатель и, вытащив ключ из замка зажигания, бросил его под водительское сиденье. В ходе беседы выяснилось, что гражданин не имел при себе документов на данное транспортное средство, кроме того, у него наблюдались признаки опьянения, - сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.

Как выяснилось, 46-летний задержанный был уже неоднократно судим. В январе его лишили водительских прав за то, что также сел за руль пьяным. Мужчину передали в ГИБДД для дальнейшего разбирательства.