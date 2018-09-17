В Омске пропал 15-летний подросток
Полицейские сейчас проверяют все места, где может появиться Денис Лантратов
Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Дениса, сообщите в полицию по телефонам: 40-04-04, 79-33-02, 79-22-78.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С заявлением об исчезновении 15-летнего Дениса Лантратова обратились его родители. Они рассказали, что подросток ушел из дома по улице Марченко 16 сентября и до сих пор не вернулся.
Полицейские проверяют парки, вокзалы, крупные супермаркеты и иные места возможного проявления несовершеннолетнего.
Приметы Дениса: на вид 13-16 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, овальное лицо, карие глаза, темные короткие волосы. Был одет: темная футболка, синие джинсы, черные кроссовки.
Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Дениса, сообщите в полицию по телефонам: 40-04-04, 79-33-02, 79-22-78.