2018-09-17T13:41:36+03:00
Общество

В Омске пропал 15-летний подросток

Полицейские сейчас проверяют все места, где может появиться Денис Лантратов
Анна МИКУЛА
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Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Дениса, сообщите в полицию по телефонам: 40-04-04, 79-33-02, 79-22-78.Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Дениса, сообщите в полицию по телефонам: 40-04-04, 79-33-02, 79-22-78.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С заявлением об исчезновении 15-летнего Дениса Лантратова обратились его родители. Они рассказали, что подросток ушел из дома по улице Марченко 16 сентября и до сих пор не вернулся.

Полицейские проверяют парки, вокзалы, крупные супермаркеты и иные места возможного проявления несовершеннолетнего.

Приметы Дениса: на вид 13-16 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, овальное лицо, карие глаза, темные короткие волосы. Был одет: темная футболка, синие джинсы, черные кроссовки.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Дениса, сообщите в полицию по телефонам: 40-04-04, 79-33-02, 79-22-78.

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