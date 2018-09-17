Александр Бурков после инаугурации ушел в отпуск

17 Сент. 13:19 2018-09-17T13:22:23+03:00

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После инаугурации на пост губернатора Омской области Александр Бурков решил взять небольшой тайм-аут и сходить в отпуск.

- Одиннадцать месяцев я работал, имею право на отпуск. Буду обращаться в администрацию президента с просьбой на отпуск в 10 дней, - об этом заявил во время пресс-конференции избранный глава региона.

Также известно, что на ближайшее время никаких официальных мероприятий с его участием не запланировано.

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