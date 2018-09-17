2018-09-17T11:53:55+03:00
Происшествия

В Омской области разбойников, ворвавшихся в дом к соседу, нашли через три часа

Приставив нож к горлу, они забрали у него 15 тысяч рублей
Анна МИКУЛА
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Налетчиков задержали спустя три часа.Налетчиков задержали спустя три часа.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Накануне, 16 сентября. Вечером в дом к жителю села Медвежье Исилькульского района ворвались трое мужчин, у одного из которых был нож. Избив хозяина жилья и ударив бутылкой, налетчики забрали его компьютер стоимостью 15 тысяч рублей.

- В ходе работы с потерпевшим установлены обстоятельства произошедшего и личности подозреваемых в разбойном нападении: это 39-летний житель села Петровка и ранее неоднократно судимые 26-ти и 48-летние жители села Водяное, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Через три часа фигуранты были задержаны по местам жительства и доставлены в территориальный орган внутренних дел. Похищенное имущество сельчане успели спрятать, его местонахождение устанавливается.

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