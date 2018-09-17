2018-09-17T11:15:25+03:00
Общество

Омская область попала в группу риска по эпидемии туляремии

Местных жителей просят делать прививки
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Омичей призывают делать прививки.Омичей призывают делать прививки.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Омичей предупреждают о новой опасности - регион находится в группе риска по заболеваемости туляремией. Эту опасную и очень заразную инфекцию в 2016 и 2017 годах подхватили 44 жителя региона. При этом уровень заболеваемости превысил в эти два года показатели по России в 15 и в 9 раз соответственно.

- В текущем году в области сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация в отношении туляремийной инфекции, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора. - За период с января по август 2018 года зарегистрировано 6 случаев заболеваний людей туляремией. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 0,31, что практически на уровне аналогичного периода 2017 года (0,35) и вместе с этим более, чем в 15 раз превышает уровень заболеваемости по РФ (0,02).

Случаи заболевания туляремией выявлены в Омске, Одесском, Калачинском, Крутинском и Любинском районах. Местных жителей просят своевременно делать прививки.

СПРАВКА «КП»:

Туляремия - острое инфекционное природно-очаговое заболевание, проявляющееся повышением температуры, головной болью и слабостью. Характерным является воспаление лимфатических узлов и прилежащей к ним ткани (образование бубона).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прочность Юбилейного моста проверили грузовиками
В Омском супермаркете нашли нарушения пожарной безопасности
«Ростелеком» построил более 800 километров оптоволокна до сельских больниц Омской области
Слабому сердцу поможет кардиостимулятор
Военные с автоматами напугали омичей
В Омске автоледи сбила 4-летнюю девочку
Фрукты завернули на границе
В Омске изменятся маршруты трамваев
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
В Омске пройдет массовая проверка маршруток
Депутаты Омского горсовета подвели итоги работы
Из-за разбитой дороги омские дачники не могут вывезти урожай
Депутаты горсовета - за эффективность муниципальных предприятий
Пьяный омич сбил двоих школьников
Любовь и лошади: Артур Смольянинов пройдет службу в «Конной полиции»
Омский «Авангард»одержал волевую победу над «Амуром»
Омич может на два года попасть в колонию за убийство медведя
Учительница из Питера, которой «подарили» младенца, рассказала, что не сможет приехать на суд в Омск
Названы самые популярные места отдыха омичей
Бывший вице-губернатор Гамбург просит закрыть его судимость, чтобы уехать из Омска
В Омск не пустили липовые Gucci и Сhanel
Количество желающих заказать лекарства через интернет стремительно растет
После розыгрыша лотереи 7 омичей стали миллионерами
Омичи бьют тревогу: в реку Омь попали нефтепродукты
Победители «Кибервызова» поедут в «Сириус»
Очередные загрязнители воздуха названы в Омске