Омская область попала в группу риска по эпидемии туляремии

17 Сент. 11:06 2018-09-17T11:15:25+03:00

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Омичей предупреждают о новой опасности - регион находится в группе риска по заболеваемости туляремией. Эту опасную и очень заразную инфекцию в 2016 и 2017 годах подхватили 44 жителя региона. При этом уровень заболеваемости превысил в эти два года показатели по России в 15 и в 9 раз соответственно.

- В текущем году в области сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация в отношении туляремийной инфекции, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора. - За период с января по август 2018 года зарегистрировано 6 случаев заболеваний людей туляремией. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 0,31, что практически на уровне аналогичного периода 2017 года (0,35) и вместе с этим более, чем в 15 раз превышает уровень заболеваемости по РФ (0,02).

Случаи заболевания туляремией выявлены в Омске, Одесском, Калачинском, Крутинском и Любинском районах. Местных жителей просят своевременно делать прививки.

СПРАВКА «КП»:

Туляремия - острое инфекционное природно-очаговое заболевание, проявляющееся повышением температуры, головной болью и слабостью. Характерным является воспаление лимфатических узлов и прилежащей к ним ткани (образование бубона).