Омской мэрии предложили объединить два департамента
Все дело в том, что они занимаются схожей работой
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О серьезных изменениях в структуре мэрии Омска заговорили сегодня в горсовете. Появилось предложение объединить в одно сразу два ведомства. Речь идет о департаменте имущества и экономической политики. Неожиданную идею озвучил на заседании в горсовете вице-спикер Андрей Ткачук.
По его словам, причина объединения может быть в том, что ведомства занимаются схожей работой. И чтобы не было дублирования, департаменты можно было бы объединить. Новое название ведомства Андрей Ткачук пока не предложил.