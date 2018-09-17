Омской мэрии предложили объединить два департамента

17 Сент. 10:14 2018-09-17T12:00:29+03:00

Все дело в том, что они занимаются схожей работой

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О серьезных изменениях в структуре мэрии Омска заговорили сегодня в горсовете. Появилось предложение объединить в одно сразу два ведомства. Речь идет о департаменте имущества и экономической политики. Неожиданную идею озвучил на заседании в горсовете вице-спикер Андрей Ткачук.

По его словам, причина объединения может быть в том, что ведомства занимаются схожей работой. И чтобы не было дублирования, департаменты можно было бы объединить. Новое название ведомства Андрей Ткачук пока не предложил.