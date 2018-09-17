2018-09-17T10:43:02+03:00
Общество

Хакеры вымогали у омички деньги, угрожая выложить ее интимные фото

Девушка заплатила ей 10 тысяч
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Девушка написала заявление в полицию, но надежды вернуть свои деньги у нее почти нет.Девушка написала заявление в полицию, но надежды вернуть свои деньги у нее почти нет.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Жертвой шантажистов стала молодая омички. Неизвестные угрожали девушке выложить на всеобщее обозрение ее интимные фото. В качестве доказательства того, что обладают о ней полной информацией, они прислали ей фото страницы ее паспорта.

Как сообщает «Новый Омск», потерпевшей пришлось отдать шантажистам 10 тысяч рублей, потому что хакеры переключились уже на ее знакомых. Взломав страницу девушки, они начали оттуда писать сообщения в групповой чат.

Всем, состоявшим там, прислали угрозу: «Следующим будешь ты!». Девушка написала заявление в полицию, но надежды вернуть свои деньги у нее почти нет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прочность Юбилейного моста проверили грузовиками
В Омском супермаркете нашли нарушения пожарной безопасности
«Ростелеком» построил более 800 километров оптоволокна до сельских больниц Омской области
Слабому сердцу поможет кардиостимулятор
Военные с автоматами напугали омичей
В Омске автоледи сбила 4-летнюю девочку
Фрукты завернули на границе
В Омске изменятся маршруты трамваев
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
В Омске пройдет массовая проверка маршруток
Депутаты Омского горсовета подвели итоги работы
Из-за разбитой дороги омские дачники не могут вывезти урожай
Депутаты горсовета - за эффективность муниципальных предприятий
Пьяный омич сбил двоих школьников
Любовь и лошади: Артур Смольянинов пройдет службу в «Конной полиции»
Омский «Авангард»одержал волевую победу над «Амуром»
Омич может на два года попасть в колонию за убийство медведя
Учительница из Питера, которой «подарили» младенца, рассказала, что не сможет приехать на суд в Омск
Названы самые популярные места отдыха омичей
Бывший вице-губернатор Гамбург просит закрыть его судимость, чтобы уехать из Омска
В Омск не пустили липовые Gucci и Сhanel
Количество желающих заказать лекарства через интернет стремительно растет
После розыгрыша лотереи 7 омичей стали миллионерами
Омичи бьют тревогу: в реку Омь попали нефтепродукты
Победители «Кибервызова» поедут в «Сириус»
Очередные загрязнители воздуха названы в Омске