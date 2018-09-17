Хакеры вымогали у омички деньги, угрожая выложить ее интимные фото

17 Сент. 09:41 2018-09-17T10:43:02+03:00

Девушка написала заявление в полицию, но надежды вернуть свои деньги у нее почти нет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Жертвой шантажистов стала молодая омички. Неизвестные угрожали девушке выложить на всеобщее обозрение ее интимные фото. В качестве доказательства того, что обладают о ней полной информацией, они прислали ей фото страницы ее паспорта.

Как сообщает «Новый Омск», потерпевшей пришлось отдать шантажистам 10 тысяч рублей, потому что хакеры переключились уже на ее знакомых. Взломав страницу девушки, они начали оттуда писать сообщения в групповой чат.

Всем, состоявшим там, прислали угрозу: «Следующим будешь ты!». Девушка написала заявление в полицию, но надежды вернуть свои деньги у нее почти нет.