2018-09-17T08:18:25+03:00
Спорт

Гимнастки из Омска выиграли «золото» чемпионата мира

И заполучили для России право выступать на Олимпиаде в Токио-2020
Станислав МУХИН
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И заполучили для России право выступать на Олимпиаде в Токио-2020.И заполучили для России право выступать на Олимпиаде в Токио-2020.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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Настоящим фурором закончилось выступление российских гимнасток на чемпионате мира. В составе сборной выступали сразу две омские воспитанницы - заслуженный мастер спорта, чемпионка мира Мария Кравцова и мастер спорта международного класса, чемпионка Европы Анастасия Шишмакова. Об этом сообщают в региональном министерстве спорта.

На мировом первенстве в Болгарии нашим девушкам не было равных. Россиянки омтенно выступили в групповом многоборье — первом виде программы. Они завоевали золотые медали. Основные конкуренты - Болгария и Италия - сильно отстали от нашей сборной.

Успех на чемпионате мира в Болгарии позволил заполучилть для России право выступать на Олимпиаде в Токио-2020. Омских спортсменок уже поздравил губернатор Александр Бурков.

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