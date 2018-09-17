2018-09-17T07:01:26+03:00
Происшествия

На Ленинградском мосту произошла серьезная авария с участием такси «Лидер»

По информации очевидцев, одна из пострадавших - 5-летняя девочка
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось поздно вечером 16 сентября. На Ленинградском мосту лоб в лоб столкнулись «Лада Ларгус» с нанесенным на нее логотипом такси «Лидер» и «Хендай Солярис».

По информации очевидцев на место приехали несколько машин «скорой помощи» и реанимация. Также известно, что в этой аварии обошлось без жертв. Но люди, находившиеся в обеих машинах, в том числе пассажирки такси - мама с пятилетней дочерью - получили серьезные травмы.

Всех пострадавших увезли в больницу. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают полицейские.

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

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