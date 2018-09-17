На Ленинградском мосту произошла серьезная авария с участием такси «Лидер»

17 Сент. 06:57 2018-09-17T07:01:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось поздно вечером 16 сентября. На Ленинградском мосту лоб в лоб столкнулись «Лада Ларгус» с нанесенным на нее логотипом такси «Лидер» и «Хендай Солярис».

По информации очевидцев на место приехали несколько машин «скорой помощи» и реанимация. Также известно, что в этой аварии обошлось без жертв. Но люди, находившиеся в обеих машинах, в том числе пассажирки такси - мама с пятилетней дочерью - получили серьезные травмы.

Всех пострадавших увезли в больницу. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают полицейские.