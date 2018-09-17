2018-09-17T06:37:08+03:00
Происшествия

В Омске из горящего общежития спасли 30 человек

Инцидент произошел ночью в Октябрьском округе
Анна МИКУЛА
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Из горящего здания были спасены 30 человек.Из горящего здания были спасены 30 человек.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Неспокойной выдалась ночь на 17 сентября для жильцов общежития в Октябрьском округе. Там начался пожар. Из-за того, что очевидцы оперативно обратились за помощью, жертв удалось избежать.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области, сообщение о пожаре в дежурную часть поступило в 00.23. В 01.17 возгорание полностью ликвидировали. На месте работали 59 человек и 17 единиц техники, а также шесть звеньев газодымозащитной службы.

Из горящего здания были спасены 30 человек. Ущерб, причиненный огнем, еще предстоит установить. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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