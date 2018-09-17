Студент разработал мобильный гид для прогулок по Омску

17 Сент. 04:49 2018-09-17T04:49:58+03:00

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Путеводитель по Омску "Нескучными тропами" - это проект регионального министерства культуры. Гид по городу на русском и английском языках отпечатали тиражом в 1000 экземпляров. Его раздавали бесплатно в специальном туристком центре.

Студент Артем Чиглинцев пошел дальше: он создал мобильную версию путеводителя. Скачать приложение может любой обладатель сотового телефона. В программе все понятно и удобно. Мобильный гид уже скачали несколько омичей. Сибиряки оценили его. У программы положительные отзывы.

- Здорово! Отличное приложение не только для туристов, но и самих омичей, - написал в отзывах о приложении один из пользователей.