2018-09-16T09:56:34+03:00
Происшествия

В Омске сняли на видео, как Яндекс-такси сбивает ребенка

Мальчик сам выскочил из-за машин на дорогу [видео]
Станислав МУХИН
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Едва не закончилась трагедией авария на улице Ермолаева. Происшествие попало в объектив регистратора одной из проезжавших мимо машин. На кадрах видео видно, что по узкой дороге по улице Ермолаева на небольшой скорости едет авто Яндекс-такси.

В какой-то момент из-за припаркованных у обочины машин выбегает ребенок. Мальчик оказывается прямо под колесами. Водитель успевает немного затормозить и сбавить скорость. Но все равно машина ударяет ребенка о капот и мальчик падает на дорогу. Шокированный ребенок тут же соскакивает на ноги и пытается скрыться.

- Мальчик, перебегая дорогу, попал под машину. С ребенком все хорошо, отделался испугом, - написал один из очевидце и автор этого видео.

Водитель Яндекс.такси сбил ребенка на ул. Ермолаева (13.09.2018).

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