В Омске сняли на видео, как Яндекс-такси сбивает ребенка

16 Сент. 09:56 2018-09-16T09:56:34+03:00

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Едва не закончилась трагедией авария на улице Ермолаева. Происшествие попало в объектив регистратора одной из проезжавших мимо машин. На кадрах видео видно, что по узкой дороге по улице Ермолаева на небольшой скорости едет авто Яндекс-такси.

В какой-то момент из-за припаркованных у обочины машин выбегает ребенок. Мальчик оказывается прямо под колесами. Водитель успевает немного затормозить и сбавить скорость. Но все равно машина ударяет ребенка о капот и мальчик падает на дорогу. Шокированный ребенок тут же соскакивает на ноги и пытается скрыться.

- Мальчик, перебегая дорогу, попал под машину. С ребенком все хорошо, отделался испугом, - написал один из очевидце и автор этого видео.