В Омске ищут хозяина гусей, потерявшихся под Комсомольским мостом

16 Сент. 09:05 2018-09-17T09:15:13+03:00

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Неожиданную находку сделали омичи, гулявшие в субботу поздно вечером по городу. Теперь жители ломают голову, как такое может быть.

- Ребята, у кого потерялись гуси под Комсомольским мостом, - написал очевидец и выложил необычный снимок в социальных сетях.

На фото видно, что птицы плавают возле берега неподалеку от моста. Гуси держатся стаей - всего их около десятка. Сейчас омичи в Сети гадают, откуда такие птицы могли взяться в самом центре города.

- Это гуси-бродяги. Они ведь давно там обитают, много раз их видел, - написал один из омичей.