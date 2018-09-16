2018-09-17T09:15:13+03:00
Общество

В Омске ищут хозяина гусей, потерявшихся под Комсомольским мостом

Сибиряки недоумевают: откуда могли взяться птицы в центре города [фото]
Станислав МУХИН
Поделиться:
Омичи недоумевают: откуда могли взяться птицы в центре города.Омичи недоумевают: откуда могли взяться птицы в центре города.Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Неожиданную находку сделали омичи, гулявшие в субботу поздно вечером по городу. Теперь жители ломают голову, как такое может быть.

- Ребята, у кого потерялись гуси под Комсомольским мостом, - написал очевидец и выложил необычный снимок в социальных сетях.

На фото видно, что птицы плавают возле берега неподалеку от моста. Гуси держатся стаей - всего их около десятка. Сейчас омичи в Сети гадают, откуда такие птицы могли взяться в самом центре города.

- Это гуси-бродяги. Они ведь давно там обитают, много раз их видел, - написал один из омичей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прочность Юбилейного моста проверили грузовиками
В Омском супермаркете нашли нарушения пожарной безопасности
«Ростелеком» построил более 800 километров оптоволокна до сельских больниц Омской области
Слабому сердцу поможет кардиостимулятор
Военные с автоматами напугали омичей
В Омске автоледи сбила 4-летнюю девочку
Фрукты завернули на границе
В Омске изменятся маршруты трамваев
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
В Омске пройдет массовая проверка маршруток
Депутаты Омского горсовета подвели итоги работы
Из-за разбитой дороги омские дачники не могут вывезти урожай
Депутаты горсовета - за эффективность муниципальных предприятий
Пьяный омич сбил двоих школьников
Любовь и лошади: Артур Смольянинов пройдет службу в «Конной полиции»
Омский «Авангард»одержал волевую победу над «Амуром»
Омич может на два года попасть в колонию за убийство медведя
Учительница из Питера, которой «подарили» младенца, рассказала, что не сможет приехать на суд в Омск
Названы самые популярные места отдыха омичей
Бывший вице-губернатор Гамбург просит закрыть его судимость, чтобы уехать из Омска
В Омск не пустили липовые Gucci и Сhanel
Количество желающих заказать лекарства через интернет стремительно растет
После розыгрыша лотереи 7 омичей стали миллионерами
Омичи бьют тревогу: в реку Омь попали нефтепродукты
Победители «Кибервызова» поедут в «Сириус»
Очередные загрязнители воздуха названы в Омске