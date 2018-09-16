В Омске ищут хозяина гусей, потерявшихся под Комсомольским мостом
Сибиряки недоумевают: откуда могли взяться птицы в центре города [фото]
Омичи недоумевают: откуда могли взяться птицы в центре города.Фото: vk.com
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Неожиданную находку сделали омичи, гулявшие в субботу поздно вечером по городу. Теперь жители ломают голову, как такое может быть.
- Ребята, у кого потерялись гуси под Комсомольским мостом, - написал очевидец и выложил необычный снимок в социальных сетях.
На фото видно, что птицы плавают возле берега неподалеку от моста. Гуси держатся стаей - всего их около десятка. Сейчас омичи в Сети гадают, откуда такие птицы могли взяться в самом центре города.
- Это гуси-бродяги. Они ведь давно там обитают, много раз их видел, - написал один из омичей.