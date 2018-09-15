2018-09-15T10:39:32+03:00
Общество

На инаугурацию омского губернатора приехал футбольный специалист Валерий Газзаев

Он уверен: ФК «Иртыш» должен выйти в первую лигу
Анна МИКУЛА
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Фото: omskportal.ruФото: omskportal.ru
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Накануне, 14 сентября, в должность вступил избранный губернатор Омской области. После года на посту Александр Бурков, наконец, избавился от приставки врио. Поздравить его с окончанием «испытательного срока» в Омск приехали коллеги-политики, а также представители культуры и спорта.

Валерий Газзаев соединил сразу два амплуа. Во-первых, он заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Во-вторых, известный в нашей стране футбольный специалист. О том, что ему ближе, он и говорил в Омске.

- Для города-миллионника омичи обязаны играть в первом дивизионе, - цитирует Валерия Газзаева пресс-служба областного правительства. - Поэтому сейчас просто необходимо выйти в первую лигу, а там уже строить дальнейшие планы: комплектовать игроков, заниматься детским футболом. Это все абсолютно реально. Чемпионат мира видели все. Это был лучший чемпионат за всю историю мировых первенств. Сегодня Президент большое внимание уделяет наследию - тем стадионам, базам, которые были задействованы. И, действительно, у нас сегодня одна из лучших инфраструктур в мировом футболе.

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