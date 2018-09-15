Мошенники дважды обманули пожилую омичку, выманив у нее более миллиона

15 Сент. 10:12 2018-09-15T10:25:51+03:00

Все началось с того, что пенсионерку убедили купить чудо-аппарат. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сначала ей продали ненужный аппарат для сердца. Потом «заработали», пообещав бабушке компенсацию

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Дважды умудрились обмануть мошенники одну и ту же омскую пенсионерку. Сначала женщину убедили купить бесполезный аппарат, якобы помогающий от болезней сердца и сосудов. Потом стали действовать по новой схеме, но уже на проверенной доверчивой бабушке.

К 77-летней потерпевшей домой заявился мужчина, представившийся полицейским. Он принес хорошие новости - обманутой пожилой даме положена компенсация за неудобства. Целых 8 млн рублей. Только вот, чтобы получить эти деньги, надо сначала оплатить проценты за банковский перевод. А если она переведет 300 тысяч, то получит и вовсе 16 млн.

Пенсионерка поверила и перевела все деньги, которые просили. Но компенсацию так не получила. Остановилась только, когда сбережения закончились.

- С потерпевшей связался якобы адвокат, по указанию которого омичка перевела в общей сложности 1 008 512 рублей, предполагая, что оплачивает необходимые для получения компенсации проценты и судебные расходы за представительство в суде, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Сейчас оперативники устанавливают подробности совершенного мошенничества, выясняют информацию о владельцах счетов, на которые перечислялись деньги, а также работают с банковскими организациями для получения полной картины денежных переводов.