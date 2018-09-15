СМИ: Новым министром в омском правительстве станет Александр Караваев

15 Сент. 08:55 2018-09-15T09:17:53+03:00

Накануне он отказался от депутатского мандата и приехал на инаугурацию Александра Буркова

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Судя по всему, областное правительство может пополниться еще одним земляком избранного недавно главы региона Александра Буркова. По информации ряда СМИ, одним из министров в новом составе станет екатеринбуржец Александр Караваев.

Известно, что ранее он был избран депутатом местной городской думы от партии «Справедливая России», региональное отделение которой в свое время возглавлял в Екатеринбурге нынешний глава нашего региона.

Накануне Караваев отказался от депутатского мандата и приехал в Омск на инаугурацию Александра Буркова.

ИА «Европейско-Азиатские новости» сообщает, ссылаясь на источник в местной «Справедливой России», что Александр Караваев займет должность министра экономики Омской области. Другие екатеринбургские СМИ утверждают, что он может занять даже пост зампреда правительства.

Напомним, ранее пост министра природных ресурсов и экологии в Омске занял депутат СР Екатеринбургской городской думы Илья Лобов. А «Омскэлектро» возглавил депутат СР Законодательного собрания Свердловской области Андрей Жуковский.

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