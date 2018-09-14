В Омской области введен режим ЧС: аграрии могут остаться без урожая
Сибирская погода снова преподносит омским аграриям неприятный сюрприз. Из-за холодной и затяжной весны им пришлось позже начинать посевную, а теперь начались сложности с уборочной кампанией.
- В августе 2018 года в большинстве районов Омской области количество осадков превысило норму, что привело к опасному природному явлению - переувлажнение почвы. Это обстоятельство затрудняет проведение уборочных работ, и как следствие, приводит к значительным материальным потерям и нарушению жизнеобеспечения населения, - сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Из-за сложившегося положения в Омской области введен режим чрезвычайной ситуации.