2018-09-14T17:09:39+03:00
Общество

В Омской области введен режим ЧС: аграрии могут остаться без урожая

Из-за постоянных дождей они не могут начать уборочную кампанию
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.mchs.gov.ruФото: 55.mchs.gov.ru
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Сибирская погода снова преподносит омским аграриям неприятный сюрприз. Из-за холодной и затяжной весны им пришлось позже начинать посевную, а теперь начались сложности с уборочной кампанией.

- В августе 2018 года в большинстве районов Омской области количество осадков превысило норму, что привело к опасному природному явлению - переувлажнение почвы. Это обстоятельство затрудняет проведение уборочных работ, и как следствие, приводит к значительным материальным потерям и нарушению жизнеобеспечения населения, - сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Из-за сложившегося положения в Омской области введен режим чрезвычайной ситуации.

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