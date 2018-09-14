В Омске таксист обокрал пассажирку

14 Сент. 14:07 2018-09-14T14:07:51+03:00

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37-летняя жительница поселка Троицкое обнаружила, что потеряла сотовый телефон, после того, как вышла из такси. Женщина связалась с водителем через диспетчерскую службу. Но тот ответил, что гаджет в салоне не находил.

- Сотрудники уголовного розыска, установив личность водителя, вызвали его в полицию. Он признался оперативникам, что при осмотре салона автомобиля нашел на пассажирском сиденье чужой телефон, однако предпочел не связываться с хозяйкой, а решил оставить его себе. Полицейские изъяли мобильный и вернули законной владелице, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В отношении 27-летнего подозреваемого возбуждили уголовное дело по статье «Кража». Таксисту грозит до двух лет лишения свободы.