Омичей зовут присоединиться к Всемирному дню чистоты

14 Сент. 13:45 2018-09-14T13:46:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Завтра, 15 сентября, отмечается Всемирный день чистоты. В честь этого омичей приглашают присоединиться к акции «Сделаем!2018». Наводить порядок будут в городских парках, скверах и дворах.

- Чтобы привлечь к уборке еще больше горожан, общественники расклеивают информационные листки, размещают соответствующую информацию в социальных сетях и на официальном сайте КТОСов. Ожидается, что в акции примут участие более 4000 активистов, - отметила начальник отдела по работе с территориальным общественным самоуправлением департамента общественных отношений и социальной политики администрации Омска Лариса Нагорная.

Подробнее об акции можно узнать, перейдя по ссылке или по телефону 8-921-324-94-96.