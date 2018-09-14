2018-09-14T13:46:12+03:00
Общество

Омичей зовут присоединиться к Всемирному дню чистоты

Он пройдет 15 сентября
Анна МИКУЛА
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Омичей зовут на субботник.Омичей зовут на субботник.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Завтра, 15 сентября, отмечается Всемирный день чистоты. В честь этого омичей приглашают присоединиться к акции «Сделаем!2018». Наводить порядок будут в городских парках, скверах и дворах.

- Чтобы привлечь к уборке еще больше горожан, общественники расклеивают информационные листки, размещают соответствующую информацию в социальных сетях и на официальном сайте КТОСов. Ожидается, что в акции примут участие более 4000 активистов, - отметила начальник отдела по работе с территориальным общественным самоуправлением департамента общественных отношений и социальной политики администрации Омска Лариса Нагорная.

Подробнее об акции можно узнать, перейдя по ссылке или по телефону 8-921-324-94-96.

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