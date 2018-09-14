2018-09-14T13:15:46+03:00
Происшествия

Опубликовали видео последствий страшного ДТП в Омске с двумя погибшими

Напомним, водитель пытался скрыться с места происшествия, но ему помешала фура [видео]
Анна МИКУЛА
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Водитель перегородил дорогу своей фурой, чтобы предполагаемый виновник ДТП не смог скрыться. Фото: пресс-служба УМВД по Омской областиВодитель перегородил дорогу своей фурой, чтобы предполагаемый виновник ДТП не смог скрыться. Фото: пресс-служба УМВД по Омской области
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Авария со смертельным исходом случилась вчера, 13 сентября, вечером на улице Комбинатской. Водитель на «Ладе» буквально снес двоих, шедших по обочине в попутном направлении мужчин. После этого попытался скрыться, но ему помешал дальнобойщик, преградивший дорогу своей фурой. После этого очевидцы вызвали на место полицию и медиков. Помощь «скорой» сбитым пешеходам уже не понадобилась, от получнных травм они скончались на месте.

Полиция опубликовала видео последствий этой страшной аварии.

- Увидел, как он сбил человека, - рассказал стражам порядка водитель большегруза Сергей. - Попытался перегородить дорогу. Я остановился, он в меня врезался. Вот и все. Увидел, что человек перелетел через него. Он остановился, посмотрел, переехал еще через него. И поехал дальше. Подбежали очевидцы - парень с девушкой, а водитель как сидел, так и сидел. Потом лег спать.

- Я работу искал, ездил здесь по организациям, - объяснил предполагаемый виновник ДТП. - Потом такая ситуация получилась.

Смертельное ДТП на ул. Комбинатской.Видео: пресс-служба УМВД по Омской области

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