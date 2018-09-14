2018-09-14T10:59:24+03:00
Политика

Омское правительство отправили в отставку

Сегодня пройдет инаугурация избранного губернатора Александра Буркова
Станислав МУХИН
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Команда министром может обновиться.Команда министром может обновиться.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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Через считанные часы пройдет инаугурация избранного 9 сентября губернатором Александра Буркова. В отсутствие сильных конкурентов политик набрал 82,5%. По закону в день инаугурации все министры пишут заявление об увольнении, но остаются работать с приставкой и.о. А дальше всем остается ждать, какие кадровые решения примет Александр Бурков при формировании нового правительства. С теми, кого новый глава региона, не утвердит на своем посту, будут прощаться.

Когда Александр Бурков окончательно опрделится с будущим кабинетом министров, пока непонятно. Но уже ясно, что изменения будут существенными. Это дал понять на днях сам губернатор.

- У меня было время оценить работу членов правительства, кому-то, возможно, будет дан шанс еще раз себя реализовать, - сказал Александр Бурков. - В регионе очень много хорошей, перспективной молодежи, которая зарекомендовала себя в системе местного самоуправления. Вполне можно использовать их потенциал.

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