2018-09-14T10:11:57+03:00
Происшествия

В Омске экстренно сел самолет из Барнаула

Одному из пассажиров стало плохо
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Совсем не там оказались пассажиры самолета, летевшего из Барнаула в Москву. Борт неожиданно приземлился в аэропорту города Омска. Пилотам пришлось делать экстренную посадку. А все из-за пассажира, которому стало плохо. Мужчина, летевший в Москву чувствовал себя все хуже. У него были проблемы с сердцем. В итоге самолету пришлось экстренно садиться в ближайшем городе, которым и оказался Омск.

Как уточнили в региональном минздраве, мужчину с сердечной недостаточностью уже госпитализировали в одну из больниц. Сейчас ему оказывают помощь. Самолет с пассажирами из Барнаула вылетит в столицу в ближайшее время.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прочность Юбилейного моста проверили грузовиками
В Омском супермаркете нашли нарушения пожарной безопасности
«Ростелеком» построил более 800 километров оптоволокна до сельских больниц Омской области
Слабому сердцу поможет кардиостимулятор
Военные с автоматами напугали омичей
В Омске автоледи сбила 4-летнюю девочку
Фрукты завернули на границе
В Омске изменятся маршруты трамваев
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
В Омске пройдет массовая проверка маршруток
Депутаты Омского горсовета подвели итоги работы
Из-за разбитой дороги омские дачники не могут вывезти урожай
Депутаты горсовета - за эффективность муниципальных предприятий
Пьяный омич сбил двоих школьников
Любовь и лошади: Артур Смольянинов пройдет службу в «Конной полиции»
Омский «Авангард»одержал волевую победу над «Амуром»
Омич может на два года попасть в колонию за убийство медведя
Учительница из Питера, которой «подарили» младенца, рассказала, что не сможет приехать на суд в Омск
Названы самые популярные места отдыха омичей
Бывший вице-губернатор Гамбург просит закрыть его судимость, чтобы уехать из Омска
В Омск не пустили липовые Gucci и Сhanel
Количество желающих заказать лекарства через интернет стремительно растет
После розыгрыша лотереи 7 омичей стали миллионерами
Омичи бьют тревогу: в реку Омь попали нефтепродукты
Победители «Кибервызова» поедут в «Сириус»
Очередные загрязнители воздуха названы в Омске