В Омске экстренно сел самолет из Барнаула

14 Сент. 10:11 2018-09-14T10:11:57+03:00

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Совсем не там оказались пассажиры самолета, летевшего из Барнаула в Москву. Борт неожиданно приземлился в аэропорту города Омска. Пилотам пришлось делать экстренную посадку. А все из-за пассажира, которому стало плохо. Мужчина, летевший в Москву чувствовал себя все хуже. У него были проблемы с сердцем. В итоге самолету пришлось экстренно садиться в ближайшем городе, которым и оказался Омск.

Как уточнили в региональном минздраве, мужчину с сердечной недостаточностью уже госпитализировали в одну из больниц. Сейчас ему оказывают помощь. Самолет с пассажирами из Барнаула вылетит в столицу в ближайшее время.