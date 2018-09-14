2018-09-14T09:42:48+03:00
Здоровье

Как подготовиться к ЭКО донору яйцеклеток

Очень важно правильно питаться и соблюдать требования врача.
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В период подготовки к процедуре ЭКО и планированию беременности очень многое зависит от ответственности и самодисциплины донора яйцеклеток, потому она должна строго выполнять все рекомендации врача-репродуктолога. В том числе - правильно питаться. В её рационе, наряду с фруктами и овощами, обязательно должны присутствовать мясо и рыба. Никакого веганства! Алкоголь и никотин – также под строжайшим запретом. А ещё специалисты рекомендуют отказаться от походов в баню и солярий. Также на время участия в программе донации женщина должна прекратить приём противозачаточных препаратов, если делала это ранее. Но после извлечения яйцеклеток можно возвращаться к своему методу контрацепции.

Для получения ооцитов женщине-донору назначаются гормональные препараты для стимуляции яичников. Сразу стоит предупредить опасения по этому поводу: однократная гормональная стимуляция не окажет негативного влияния на организм женщины-донора.

Подробнее по теме можно прочитать здесь.

Уточнить конкретные детали программы можно на бесплатной консультации врача-репродуктолога Многопрофильного центра современной медицины «Евромед». Ну а если Вы решились стать донором и подарить надежду на счастье бездетной семье, позвоните по т. 331-809 (отделение вспомогательных репродуктивных технологий) или напишите на e-mail: donor@euromed-omsk.ru Кстати, всем донорам выплачивается вознаграждение.

На правах рекламы. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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