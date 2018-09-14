2018-09-14T09:38:33+03:00
Экономика

Сбербанк будет консультировать клиентов по вопросам эксплуатации застрахованного имущества

Сбербанк предложил клиентам, застраховавшим имущество в компании «Сбербанк Страхование» по программам «Защита дома» и «Защита частного дома» — сервис по вопросам эксплуатации и обслуживания застрахованного имущества.
Поделиться:
Изменить размер текста:

• Сервис предоставляется бесплатно неограниченное количество раз в период действия договора страхования.

• Клиенты могут обращаться за консультацией по вопросам ремонта, подключения бытовой техники, определения нарушения работоспособности и необходимости вызова коммунальной службы.

Дмитрий Попов, и. о. генерального директора ООО СК «Сбербанк Страхование»:

«Такой сервис, как составная часть страхового продукта, предлагается на страховом рынке впервые. Ранее мы уже запустили рисково-сервисные продукты для клиентов "Сбербанк Премьер" в ряде регионов и убедились в востребованности сервисных услуг. Сегодня мы расширяем аудиторию и теперь консультации могут получить страхователи из любой точки России».

Воспользоваться сервисом можно бесплатно неограниченное количество раз в период действия договора страхования. Клиенты СК «Сбербанк Страхование» могут обращаться за консультацией по вопросам, связанным с ремонтом или подключением бытовой техники, определением нарушения работоспособности застрахованного имущества и необходимостью вызова коммунальной службы, организацией бытового ремонта со скидкой от партнеров «Сбербанк Страхование» (при условии наличия актуальных партнерских предложений на территории нахождения застрахованного имущества). Для получения услуги нужно позвонить по номеру многоканального телефона: 8 800 555-555-7 — в любое время суток и из любого региона страны.

Александр Бондаренко, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Управление благосостоянием»:

«Клиенты, у которых не произошел страховой случай за время действия договора, психологически могут почувствовать неудовлетворенность услугой: они отдали деньги, но ничего не случилось. Поэтому мы решили наполнять наши рисковые страховые продукты различными сервисами, которыми клиенты могут воспользоваться в любое время действия договора независимо от того, наступил ли страховой случай. Это существенно повысит частоту использования наших страховых продуктов, а значит, их пользу и ценность для клиентов».

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прочность Юбилейного моста проверили грузовиками
В Омском супермаркете нашли нарушения пожарной безопасности
«Ростелеком» построил более 800 километров оптоволокна до сельских больниц Омской области
Слабому сердцу поможет кардиостимулятор
Военные с автоматами напугали омичей
В Омске автоледи сбила 4-летнюю девочку
Фрукты завернули на границе
В Омске изменятся маршруты трамваев
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
В Омске пройдет массовая проверка маршруток
Депутаты Омского горсовета подвели итоги работы
Из-за разбитой дороги омские дачники не могут вывезти урожай
Депутаты горсовета - за эффективность муниципальных предприятий
Пьяный омич сбил двоих школьников
Любовь и лошади: Артур Смольянинов пройдет службу в «Конной полиции»
Омский «Авангард»одержал волевую победу над «Амуром»
Омич может на два года попасть в колонию за убийство медведя
Учительница из Питера, которой «подарили» младенца, рассказала, что не сможет приехать на суд в Омск
Названы самые популярные места отдыха омичей
Бывший вице-губернатор Гамбург просит закрыть его судимость, чтобы уехать из Омска
В Омск не пустили липовые Gucci и Сhanel
Количество желающих заказать лекарства через интернет стремительно растет
После розыгрыша лотереи 7 омичей стали миллионерами
Омичи бьют тревогу: в реку Омь попали нефтепродукты
Победители «Кибервызова» поедут в «Сириус»
Очередные загрязнители воздуха названы в Омске