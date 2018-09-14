Сбербанк будет консультировать клиентов по вопросам эксплуатации застрахованного имущества

14 Сент. 09:38 2018-09-14T09:38:33+03:00

Сбербанк предложил клиентам, застраховавшим имущество в компании «Сбербанк Страхование» по программам «Защита дома» и «Защита частного дома» — сервис по вопросам эксплуатации и обслуживания застрахованного имущества.

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• Сервис предоставляется бесплатно неограниченное количество раз в период действия договора страхования.

• Клиенты могут обращаться за консультацией по вопросам ремонта, подключения бытовой техники, определения нарушения работоспособности и необходимости вызова коммунальной службы.

Дмитрий Попов, и. о. генерального директора ООО СК «Сбербанк Страхование»:

«Такой сервис, как составная часть страхового продукта, предлагается на страховом рынке впервые. Ранее мы уже запустили рисково-сервисные продукты для клиентов "Сбербанк Премьер" в ряде регионов и убедились в востребованности сервисных услуг. Сегодня мы расширяем аудиторию и теперь консультации могут получить страхователи из любой точки России».

Воспользоваться сервисом можно бесплатно неограниченное количество раз в период действия договора страхования. Клиенты СК «Сбербанк Страхование» могут обращаться за консультацией по вопросам, связанным с ремонтом или подключением бытовой техники, определением нарушения работоспособности застрахованного имущества и необходимостью вызова коммунальной службы, организацией бытового ремонта со скидкой от партнеров «Сбербанк Страхование» (при условии наличия актуальных партнерских предложений на территории нахождения застрахованного имущества). Для получения услуги нужно позвонить по номеру многоканального телефона: 8 800 555-555-7 — в любое время суток и из любого региона страны.

Александр Бондаренко, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Управление благосостоянием»:

«Клиенты, у которых не произошел страховой случай за время действия договора, психологически могут почувствовать неудовлетворенность услугой: они отдали деньги, но ничего не случилось. Поэтому мы решили наполнять наши рисковые страховые продукты различными сервисами, которыми клиенты могут воспользоваться в любое время действия договора независимо от того, наступил ли страховой случай. Это существенно повысит частоту использования наших страховых продуктов, а значит, их пользу и ценность для клиентов».

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