Телеканал «Супер» презентовал свой первый сезон

14 Сент. 09:33 2018-09-14T09:33:45+03:00

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В этот же вечер в кинотеатре «Москва» состоялась презентация, на которой гости и журналисты смогли узнать о больших премьерах собственного производства «Супера» и увидеть первые серии «Гранда» одновременно с телепремьерой.

Познакомиться с контентом телеканала гости смогли еще до начала презентации: в фойе кинотеатра цифровые экраны-колонны транслировали яркие постеры грядущих проектов. Гости вечера не только увидели премьеры, но и попробовали их на вкус: специально для мероприятия были разработаны эксклюзивные рецепты коктейлей «Фитнес», «Гранд» и «Смешное время».

Узнать, что приготовил зрителям телеканал «Супер» в своем первом телесезоне, собрались представители СМИ и шоу-бизнеса, блогеры, актеры, режиссеры и телеведущие: Александр Лыков, Яна Троянова, Айза Анохина, Екатерина Мцитуридзе, Мила Сивацкая, Константин Белошапка, Ольга Филимонова, Александра Кузенкина, Андрей Бурковский, Константин Богомолов, Ольга Орлова, Яна Кошкина, Татьяна Морозова, Мария Кравченко, Анжелика Каширина, Галина Боб, Анастасия Денисова, Гавриил Гордеев, Роман Курцын, Владислав Ветров, Денис Клявер, Екатерина Кузнецова, Ксения Суркова, Леля Баранова, Дмитрий Чеботарев, Сергей Нетиевский, Елена Валюшкина, Софья Зайка и многие другие. Почетными гостями вечера стали Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко и Генеральный директор «ГПМ РТВ» Артур Джанибекян.

Лика Каширина

О планах телеканала рассказал генеральный продюсер «Супера» Эдуард Илоян: «Сегодня мы, по сути, отмечаем день рождения телеканала: в эфире стартуют сразу две больших премьеры, они открывают наш первый телесезон. У «Супера» большие планы на будущее. Пройдет немного времени, и новый классный телеканал романтических комедий, который можно смотреть всей семьей, будет везде, где можно потреблять контент: во всех телевизорах, телефонах, планшетах и ноутбуках».

Гостям вечера были представлены трейлеры новых комедийных хитов собственного производства телеканала «Супер»: сериал про закулисье элитного спортклуба «Фитнес» с Романом Курцыным, Михаилом Трухиным, Лелей Барановой, Борисом Дергачевым и Софьей Зайкой в главных ролях, юмористическая программа «Смешное время», ставшая продюсерским дебютом Андрея Бурковского, сериал «ИП Пирогова», главную роль в котором исполнила звезда сериала «Кухня» очаровательная Елена Подкаминская, а также сериал «257 причин, чтобы жить» с Полиной Максимовой в главной роли. После просмотра первых эпизодов «Гранда» гости поделились впечатлениями.

Яна Троянова

«Мне кажется, это один из лучших сериалов, настолько не к чему придраться: отличный кастинг, сценарий, режиссура, музыкальное оформление. Я получил колоссальное удовольствие. Если весь сериал сделан на том уровне, который мы увидели сейчас, то зритель гарантированно будет приходить на телеканал», - отметил Сергей Нетиевский.

«Я посмотрела серии на одном дыхании, время пролетело незаметно. Для меня это самый главный показатель: значит, это было действительно интересно, - рассказала актриса «Смешного времени» Яна Кошкина. - Очень было приятно видеть на экране нашего известного Казанову, Александра Лыкова, я большая поклонница его творчества!»

Фото: «Супер», 16+