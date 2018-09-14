Компания «Россювелирторг» представит вторую всероссийскую ювелирную выставку-продажу украшений

14 Сент. 09:25 2018-09-14T09:27:09+03:00

Только с 14 по 23 сентября крупнейшие российские заводы продемонстрируют свои коллекции в Первом семейном магазине «Россювелирторг» в ТД «Любинский» по адресу Ленина, 5.

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Только в эти дни украшения можно приобрести по ценам от производителей. Приглашаем омичей окунуться в мир лучших представителей ювелирного искусства, ценителей авторского стиля, колорита и неповторимости.

Выставка-продажа будет проходить 10 дней, поэтому вы можете успеть не только оценить красоту ювелирных произведений, но и приобрести эффектные ювелирные украшения и аксессуары по цене заводов, а также принять участие в розыгрыше призов от партнёров и приза от «Россювелирторг» - бриллиантовое колье.

Украшения можно приобрести по ценам от производителей.

Основные направления экспозиции выставки:

- эксклюзивные ювелирные шедевры от брендов с мировым именем;

- украшения с драгоценными камнями;

- украшения с натуральными камнями и жемчугом;

- украшения с фианитами;

- золотые цепи и браслеты;

- модные серебряные украшения.

Выставка-продажа будет проходить 10 дней.

14 - 23 сентября, ул. Ленина,5 с 10:00 до 20:45.

Вход бесплатный.

Zoloto55.ru

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Вход бесплатный.

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