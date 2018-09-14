Компания «Россювелирторг» представит вторую всероссийскую ювелирную выставку-продажу украшений
Только в эти дни украшения можно приобрести по ценам от производителей. Приглашаем омичей окунуться в мир лучших представителей ювелирного искусства, ценителей авторского стиля, колорита и неповторимости.
Выставка-продажа будет проходить 10 дней, поэтому вы можете успеть не только оценить красоту ювелирных произведений, но и приобрести эффектные ювелирные украшения и аксессуары по цене заводов, а также принять участие в розыгрыше призов от партнёров и приза от «Россювелирторг» - бриллиантовое колье.
Украшения можно приобрести по ценам от производителей.
Основные направления экспозиции выставки:
- эксклюзивные ювелирные шедевры от брендов с мировым именем;
- украшения с драгоценными камнями;
- украшения с натуральными камнями и жемчугом;
- украшения с фианитами;
- золотые цепи и браслеты;
- модные серебряные украшения.
Выставка-продажа будет проходить 10 дней.
14 - 23 сентября, ул. Ленина,5 с 10:00 до 20:45.
Вход бесплатный.
Вход бесплатный.
На правах рекламы.