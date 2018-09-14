В Омской области будут судить пристава, получавшего зарплату за то, что не работал
Осуществть мечту многих удалось предприимчивому судебному приставу из Любинского района. Он получал зарплату, не работая. Правда, продолжалось это недолго. Когда все вскрылось, завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
- В ходе проверки установлено, что в Любинском районном отделе судебных приставов УФССП России по Омской области в табель учета рабочего времени внесены несоответствующие сведения об отработанных днях одного из судебных приставов, который фактически должностные обязанности не выполнял, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - На основании соответствующих документов последнему начислялась заработная плата. Всего за период с ноября 2017 года по август 2018 года ему было выплачено около 200 тысяч рублей.
Дело направили в Следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании виновных в афере.