В Омской области будут судить пристава, получавшего зарплату за то, что не работал

14 Сент. 09:10 2018-09-14T09:14:30+03:00

Теперь всех виновных в афере могут отдать под суд. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По поддельным записям в документах он получил 200 тысяч

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Осуществть мечту многих удалось предприимчивому судебному приставу из Любинского района. Он получал зарплату, не работая. Правда, продолжалось это недолго. Когда все вскрылось, завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

- В ходе проверки установлено, что в Любинском районном отделе судебных приставов УФССП России по Омской области в табель учета рабочего времени внесены несоответствующие сведения об отработанных днях одного из судебных приставов, который фактически должностные обязанности не выполнял, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - На основании соответствующих документов последнему начислялась заработная плата. Всего за период с ноября 2017 года по август 2018 года ему было выплачено около 200 тысяч рублей.

Дело направили в Следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании виновных в афере.