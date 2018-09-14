2018-09-14T08:40:45+03:00
Происшествия

Омич убил односельчанина, заявившего, что у него больше прыжков с парашютом

В вечер трагедии оба спорщика вместе выпивали
Анна МИКУЛА
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Сейчас решается вопрос о заключении выжившего «парашютиста» под стражу.Сейчас решается вопрос о заключении выжившего «парашютиста» под стражу.Фото: Ксения Вахрушева
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Так и не смогли выяснить двое жителей Омской области, кто из них совершил больше прыжков с парашютом. Вечер воспоминаний закончился дракой. Один из собеседников скончался, второго будут судить по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

- Вчера в квартире дома, расположенного в поселке Любинский обнаружено тело 46-летнего мужчины с телесными повреждениями, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - В результате проведенных следственных действий предварительно установлено, что во время распития спиртного потерпевший и его 50-летний знакомый поспорили, кто из них совершил больше прыжков с парашютом. Подозреваемый, доказывая свою правоту, избил потерпевшего, причинив множественные телесные повреждения, повлекшие смерть мужчины.

Сейчас решается вопрос о заключении выжившего «парашютиста» под стражу.

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