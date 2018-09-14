В 17 омских школах и садиках уже дали отопление

14 Сент. 08:19 2018-09-14T08:19:34+03:00

В ближайшее время будут подключать и другие объекты

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В Омске начали давать отопление на первых объектах. Пока речь идет лишь о детских садах и школах. Батареи стали теплыми уже в 17 учреждения. Все они в основном находятся в Кировском округе.

Как сообщили в пресс-службе АО «Омск РТС», еще 40 объектов уже получили наряды на подключение к теплоснабжению. Из них в 23 объектах батареи скоро станут горячими.

Как и прежде власти с энергетиками не будут спешить давать отопление. А будут ждать, когда в течение 5 дней средняя температура составит +8 градусов. Такая рекомендация записана в нормативных актах. Отопительный сезон для жилых домов начнется лишь тогда, когда мэр Омска подпишет соответствующий документ. После этого многоэтажки будут подключать еще в течение нескольких дней.

Как и прежде энергетики планируют подключать дома с наибольшим количеством должников в последнюю очередь. Некоторые крупные поставщики тепла уже разослали письма жильцам с предупреждением.