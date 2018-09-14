2018-09-14T08:26:54+03:00
Общество

В Омской области хозяйка собаки, укусившей 4-летнего ребенка, выплатит 64 тысячи

Челюсти боксера, вцепившегося в лицо девочки, смогли разжать только двое взрослых
Анна МИКУЛА
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Суд частично удовлетворил исковые требования, взыскав с хозяйки боксера 64 тысячи рублей.Суд частично удовлетворил исковые требования, взыскав с хозяйки боксера 64 тысячи рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Инцидент произошел в селе Троицкое Омского района 9 сентября 2017 года. Недалеко от своего дома на велосипеде каталась 4-летняя девочка. Внезапно в лицо ребенку вцепилась соседская собака породы боксер, гулявшая без присмотра. Разжать челюсти пса и прогнать его смогли только двое взрослых - мать ребенка и еще один мужчина. Как предположила позже хозяйка, животное сделало подкоп под стенами вольера и выбралось на улицу.

- После происшествия девочка более месяца проходила медицинское лечение в связи с полученной рваной раной в области лба и ссадины на веке. Согласно проведенной экспертизе она получила легкий вред здоровью, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - По результатам проверки прокурор района направил в суд исковое заявление в защиту прав ребенка с требованиями взыскать с владелицы собаки, не обеспечившей безопасные условия содержания животного, в пользу ребенка в лице его законного представителя компенсацию морального вреда.

Суд частично удовлетворил исковые требования, взыскав с хозяйки боксера 64 тысячи рублей.

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