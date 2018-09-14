2018-09-14T09:17:55+03:00
Общество

Омским учителям на 408 рублей увеличат оклады

Доплату начнут выдавать с сентября
Анна МИКУЛА
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Оклады учителей вырастут на 408 рублей.Оклады учителей вырастут на 408 рублей.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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С сентября омские учителя будут получать больше. Им обещают увеличить оклады на 5% или на 408 рублей - до 8572 рублей. Сейчас проект постановления мэрии проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Как сообщает «Новый Омск», планируется проиндексировать оклад педагогов-библиотекарей, преподавателей, преподавателей-организаторов ОБЖ, руководителей физического воспитания, старших воспитателей и методистов, тьюторов, учителей, учителей-дефектологов и учителей-логопедов.

Инициатива по индексации оклада школьных педагогов принадлежит врио губернатора Омской области Александру Буркову. Он озвучил ее на августовском совещании работников системы образования региона.

По данным Омскстата, за январь-июнь 2018 года средняя заработная плата учителей в 153 городских школах составила 34 402 рубля.

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